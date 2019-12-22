Филадельфия, США, , 09:54 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» переиграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счетом 125:108 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, который набрал за игру 36 очков. Ещё 20 очков принес «Вашингтону» разыгрывающий Айзея Томас.

У «Сикерс» самым результативным стал камерунский центровой команды Джоэл Эмбиид, который оформил в матче дабл-дабл с 21 очком и 13 подборами. Его коллега по команде — защитник Джош Ричардсон, записал в свой актив в матче 21 очко.

Отметим, этой победой «Филадельфия» прервала свою проигрышную серию из трех игр подряд. Для «Вашингтона» данное поражение стало шестым за последние семь матчей.