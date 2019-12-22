Бостон, США, , 09:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл в овертайме хоккеистов «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в овертайме со счетом 3:4 в пользу гостей.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Предаторз» голами отметились оформивший в матче дубль Роман Йози (33-я минута при игре 4×4, 49-я) и Филип Форсберг (38-я).

В составе «Брюинз» шайбы забили Пер Линдхольм (28-я) и также оформивший в матче дубль Патрис Бержерон (40-я в большинстве, 59-я при игре 6×5).

Победу «Нэшвиллу» в овертайме принес Райан Эллис, отличившийся на 65-я минуте.

Отметим, это третья победа «Нэшвилла» за последние шесть матчей нынешнего чемпионата НХЛ. Для «Бостона» данное поражение стало шестым в последних семи играх.