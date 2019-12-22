Нью-Йорк, США, , 10:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл баскетболистов «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 102:123 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи оказался защитник «Бакс» Крис Миддлтон, набравший за игру 23 очка. Его коллега по команде — греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформил в матче трипл-дабл с 22 очками, 11 подборами и 10 результативными передачами.

Наиболее результативным у «Никс» стал форвард Джулиус Рэндл, который набрал в матче 20 очков.

Отметим, эта победа стала для «Милуоки» шестой за последние семь игр нынешнего сезона НБА. Для «Никс» данное поражение стало четвертым за последние семь матчей.