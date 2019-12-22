Денвер, США, , 09:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась в пользу гостей со счетом 3:5.

Счет в матче открыл защитник «Эвеланш» Райан Грейвз, отличившийся на 6-й минуте. В начале второго периода гости счет сравняли усилиями Джонатана Тэйвза (21-я), однако последовавший за этим дубль форварда хозяев Мэтта Калверта (23-я, 40-я) снова вывел «Эвелнаш» вперед и укрепил преимущество в счете.

Однако на этом хоккейная удача хозяев закончилась и в последние восемь минут игры «Блекхоукс» смогли не только отыграться, но и уверенно победить, забив четыре гола. Отличились Патрик Кейн (52-я), Кирби Дак (52-я), Доминик Кубалик (57-я) и Коннор Мёрфи (60-я в пустые ворота).

Отметим, по итогам встречи «Чикаго» имеет в активе 39 очков и находится на двенадцатом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Колорадо» 47 очков и второе место там же.