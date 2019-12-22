Эдмонтон, Канада, , 09:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:3.

В составе «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль (2-я минута), Джош Арчибальд (12-я), Коннор Макдэвид (36-я в большинстве) и Райли Шихан (48-я).

У «Монреаля» голы на счету Джеффа Питри (15-я в большинстве), Филлипа Дано (29-я в большинстве) и Макса Доми (42-я).

Отметим, по итогам встречи «Эдмонтон» набрал 44 очка и находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Монреаля» 40 очков и десятое место на Востоке.