Торонто, Канада, , 08:48 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» уверенно обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

В составе «Торонто» отличились оформившие в матче дубли Зак Хайман (38-я и 49-я минуты) и Остон Мэттьюс (43-я в большинстве, 54-я).

Единственную шайбу «Детройта, ставшую «голом престижа», записал на свой счет Тайлер Бертуцци (59-я в большинстве).

Отметим, по итогам матча в активе «Торонто» стало 42 очка, что позволяет клубу находиться на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Детройта» 21 очко, команда замыкает турнирную таблицу Востока, находясь на шестнадцатом месте.