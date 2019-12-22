Пекин, , 08:35 — REGNUM Российский фристайлист Максим Буров занял второе место в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящему в Китае.

Второй результат, показанный российским спортсменом, составил 126,70 балла.

Первое место занял представитель Китая Ци Гуанпу который набрал 128,05 балла. Третье — ещё один китайский спортсмен Цзя Цзунъян, показавший результат 123,90 баллов.

Ещё два российских спортсмена Павел Кротов (117,65 балла) и Илья Буров (106,79 балла), заняли, соответственно, пятое и шестое места.

Отметим, Павел Буров стал победителем в лыжной акробатике в личном зачете на чемпионате мира 2019 года. Также в сезоне 2017/18 спортсмен стал обладателем малого Хрустального глобуса Кубка мира в зачете лыжной акробатики.