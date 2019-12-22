Шарлотт, США, , 08:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» переиграла команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в пользу гостей со счетом 107:114.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хорнетс» Терри Розир, который набрал в матче 29 очков. Ещё 22 очка принес «Шарлотт» защитник Девонте Грэм.

У «Юты» самым результативным оказался хорватский лёгкий форвард команды Боян Богданович, набравший 26 очков за игру. Его коллега по команде — защитник Донован Митчелл, остановился в шаге от дабл-дабла с 20 очками и 9 результативными передачами.

Отметим, это пятая подряд победа «Юты» в шести последних матчах нынешнего сезона НБА. Для «Шарлотт» данное поражение стало третьим за последние семь игр.