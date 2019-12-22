Колумбус, США, , 08:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» разгромил команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Шайбами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль Оливер Бьёркстранд (1-я и 9-я минуты), российский защитник «Коламбуса» Вячеслав Гавриков (33-я), Зак Веренски (58-я в пустые ворота) и Густав Нюквист (59-я в пустые ворота).

Автором единственного гола «Дэвилз» стал Уил Батчер (16-я при игре 4×4).

Отметим, по итогам встречи «Коламбус» набрал 38 очков и находится на двенадцатой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Нью-Джерси» 27 очков в активе и пятнадцатое, предпоследнее место там же.