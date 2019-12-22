Детройт, США, , 08:09 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» уверенно обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счётом 107:119 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, который набрал за игру 33 очка. Ещё 19 очков принес команде его коллега — разыгрывающий Коби Уайт.

Самым результативным у «Пистонз» оказался форвард Маркиф Моррис, набравший 23 очка. Его коллега по клубу — центровой Андре Драммонд, оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 14 подборами.

Отметим, это третья победа «Буллз» за последние пять игр нынешнего сезона НБА. Для «Пистонз» данное поражение стало четвертым подряд.