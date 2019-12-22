Монако, , 08:03 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.

Игра прошла на поле стадиона «Луи II» в Фонвьейе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

Голы в составе «Монако» на счету португальского форварда клуба Желсона Мартинша (23-я минута), сенегало-испанского нападающего Бальде Кейты (29-я), оформившего в матче дубль форварда Виссама Бен-Йеддера (53-я и 65-я) и польского защитника Камила Глика (90+2-я).

Автором единственного мяча «Лилля», ставшего в итоге «голом престижа», стал нигерийский форвард команды Виктор Осимхен (13-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Монако» стало 28 очков, что позволяет клубу занимать седьмую строчку турнирной таблицы Лиги 1. У «Лилля» 31 очков и четвертое место.