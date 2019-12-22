Доха, , 07:58 — REGNUM 21 декабря на «Международном стадионе Халифа» в Дохе (Катар) между командами «Ливерпуль» и «Фламенго» был разыгран финал Клубного Чемпионата Мира. Игра завершилась минимальной победой «мерсисайдцев».

По итогам турнира нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино забил два гола за 111 минут своего пребывания на поле.

По итогам 120-ти минут звание MVP противостояния заслужил молодой центральный защитник Джозеф Гомес, выигравший 8 воздушных дуэлей и совершивший 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 90%.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Фламенго»)

Удары 19/14

Удары в створ 6/2

Владение мячом 48%/52%

Нарушения 22/16

Угловые 5/7

Оценки WhoScored 7.00/6.70

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Хендерсон, Гомес, Александер-Арнольд, Кейта, Робертсон, Салах, Окслейд-Чемберлен, Мане, Фирмино.

Запас: Вейналдум, Милнер (↑ 100), Адриан, Лаллана (↑ 75), Лонерган, Шакири (↑ 120), Ориджи (↑ 106), Джонс, Хувер, Эллиотт, ван ден Берг, Уильямс.

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Фламенго»: Алвес, Кайо, Мари, Аран, Рибейро, Жерсон, Рафинья, Де Арраскаэта, Луис, Энрике, Барбоза.

Запас: Родинеи, Рене, Диего (↑ 82), Витиньо (↑ 77), Карвалью, Габриел, Пирис, Тулер, Беррио (↑ 120), Линкольн (↑ 102), Сесар, Родолфо.

Главный тренер: Жоржи Жезуш.

Желтые карточки: Мане — 45, Салах — 81, Витиньо — 90, Фирмино — 100, Милнер — 105, Диего — 112.

Забитые мячи: Роберто Фирмино (Садио Мане) 99 — 1:0.

Фирмино принес «Ливерпулю» победу в Клубном Чемпионате Мира