Мадрид, , 07:57 — REGNUM 21 декабря на стадионе «Ла Серамика» в Вильярреале (Испания) между командами «Вильярреал» и «Хетафе» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской примеры 2019/20. Противостояние завершилось победой «желтой субмарины».

Самым полезным игроком встречи в составе хозяев с оценкой 8.12 был признан Андре-Франк Замбо, арендованный из «Фулхэма», который выиграл 8 воздушных единоборств, совершил 3 успешных отбора и 3 обводки. Точность передач футболиста составила 80%.

«Хетафе» с 30-ю баллами временно остался на 4-й строчке. «Вильярреал», набрав 25 очков, обошел «Гранаду», «Осасуну», «Леванте» и «Бетис» и поднялся на 9-ю позицию.

Статистика матча («Вильярреал"/"Хетафе»)

Удары 11/7

Удары в створ 4/1

Владение мячом 60%/40%

Нарушения 8/18

Угловые 2/5

Оценки WhoScored 6.82/6.11

Составы на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Альбиоль, Торрес, Кинтилья, Иборра, Чуквуэзе, Тригерос, Замбо, Гомес, Морено.

Запас: Мори, Касорла (↑ 68), Бакка, Фернандес, Морланес, Токо-Экамби (↑ 80), Онтиверос (↑ 86).

Главный тренер: Хавьер Кальеха.

«Хетафе»: Сория, Даконам, Кабрера, Ньом, Суарес, Портильо, Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Мата, Молина.

Запас: Чичисола, Антунеш, Анхель (↑ 46), Эчеита, Оливейра (↑ 46), Фажр (↑ 76), Тимор.

Главный тренер: Хосе Бордалас.

Бригада арбитров: Сантьяго Хайме | Хорхе Буэно Матео | Фернандо Тресако | Александр Алеман.

Желтые карточки: Тригерос — 28, Мата — 40, Оливейра — 59, Морено — 84, Анхель — 84, Суарес — 89.

Красные карточки: Оливейра — 61.

Забитые мячи: Мойсес Гомес 52 — 1:0.