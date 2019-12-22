Берлин, , 07:56 — REGNUM 21 декабря на «Олимпийском стадионе» в Берлине (Германия) между коллективами «Герта» и «Боруссия» (Менхенгладбах) был разыгран матч 17-го тура Бундеслиги сезона 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

Звание MVP противостояния с оценкой 7.77 заслужил 29-летний защитник сборной Бельгии Дедрик Бойата, выигравший 5 верховых единоборств и совершивший 1 отбор. Точность передач игрока составила 91%.

«Боруссия», набрав 35 очков, упустила шанс вернуться на первой место и осталась на второй позиции. «Герта» с 19-ю баллами расположилась на 12-й строчке.

Статистика матча («Герта"/"Боруссия»)

Удары 7/11

Удары в створ 0/5

Владение мячом 44%/56%

Нарушения 12/11

Угловые 1/7

Оценки WhoScored 6.83/6.60

Составы на матч:

«Герта»: Ярштейн, Рекик, Клюнтер, Бойата, Платтенхардт, Шельбред, Дарида, Ловен, Дилросун, Лукебакио, Зельке.

Запас: Штарк, Калу, Смарш, Кепке (↑ 69), Миттельштадт, Ибишевич, Майер, Торунарига, Вульф (↑ 70).

Главный тренер: Юрген Клинсман.

«Боруссия»: Цоммер, Янчке, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Закариа, Крамер, Тюрам, Нойхаус, Плеа, Эмболо.

Запас: Штробль, Херрман (↑ 87), Раффаэль, Штиндль (↑ 82), Бейер (↑ 71), Вендт, Зиппель, Бенеш, Хофманн.

Главный тренер: Марко Роуз.

Бригада арбитров: Харм Осмерс | Томас Горняк | Роберт Кемптер | Хольгер Хеншель.

Желтые карточки: Бенсебайни — 21, Зельке — 24, Бойата — 50, Закариа — 60.