Берлин, 22 декабря 2019, 07:56 — REGNUM 21 декабря на «Олимпийском стадионе» в Берлине (Германия) между коллективами «Герта» и «Боруссия» (Менхенгладбах) был разыгран матч 17-го тура Бундеслиги сезона 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.
Звание MVP противостояния с оценкой 7.77 заслужил 29-летний защитник сборной Бельгии Дедрик Бойата, выигравший 5 верховых единоборств и совершивший 1 отбор. Точность передач игрока составила 91%.
«Боруссия», набрав 35 очков, упустила шанс вернуться на первой место и осталась на второй позиции. «Герта» с 19-ю баллами расположилась на 12-й строчке.
Статистика матча («Герта"/"Боруссия»)
Удары 7/11
Удары в створ 0/5
Владение мячом 44%/56%
Нарушения 12/11
Угловые 1/7
Оценки WhoScored 6.83/6.60
Составы на матч:
«Герта»: Ярштейн, Рекик, Клюнтер, Бойата, Платтенхардт, Шельбред, Дарида, Ловен, Дилросун, Лукебакио, Зельке.
Запас: Штарк, Калу, Смарш, Кепке (↑ 69), Миттельштадт, Ибишевич, Майер, Торунарига, Вульф (↑ 70).
Главный тренер: Юрген Клинсман.
«Боруссия»: Цоммер, Янчке, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Закариа, Крамер, Тюрам, Нойхаус, Плеа, Эмболо.
Запас: Штробль, Херрман (↑ 87), Раффаэль, Штиндль (↑ 82), Бейер (↑ 71), Вендт, Зиппель, Бенеш, Хофманн.
Главный тренер: Марко Роуз.
Бригада арбитров: Харм Осмерс | Томас Горняк | Роберт Кемптер | Хольгер Хеншель.
Желтые карточки: Бенсебайни — 21, Зельке — 24, Бойата — 50, Закариа — 60.