Роли, США, , 07:55 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

Голами в составе победителей отметились российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов (8-я минута), Брайан Бойл (32-я в большинстве), Джонатан Юбердо (41-я в большинстве) и Ноэль Аккьяри (51-я).

У «Харрикейнз» голы на счету Нино Нидеррайтера (50-я) и Лукаса Валльмарка (53-я).

Отметим, это четвертая победа «Флориды» за последние семь матчей нынешнего регулярного сезона НХЛ. Для «Каролины» это второе поражение за последние пять игр.