Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче открыл чешский защитник «Кэпиталз» Радко Гудас, отличившийся на 25-й минуте.

На 50-й минуте гости смогли сравнять счет усилиями российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова, однако последовавшие за этим шайбы российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова (54-я) и чешского форварда команды Якуба Враны (58-я в пустые ворота) принесли победу хозяевам.

Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился в матче результативной передачей.

Отметим, по итогам встречи «Вашингтон» набрал 57 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Тампа» имеет в активе 38 очков и находится там же на одиннадцатом месте.