Париж, , 07:41 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» нанес поражение с разгромным счетом команде «Амьен» в матче девятнадцатого тура французской футбольной Лиги 1.

Игра прошла на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформивший в матче дубль (10-я и 65-я минуты). Ещё по голу забили его коллеги по клубу — бразильские форварды «ПСЖ» Неймар (46-я) и Мауро Икарди (84-я).

Автором единственного гола «Амьена» стал колумбийский хавбек Стивен Мендоса (70-я).

Отметим, по итогам встречи «ПСЖ» укрепил свою лидирующую позицию в турнирной таблице Лиги 1, набрав 45 очков. У «Амьена» 17 очков и восемнадцатое место.