Лондон, , 07:26 — REGNUM Британский боксер Дэниел Дюбуа оказался сильнее в поединке с представителем Японии Киотаро Фудзимото в бою за бывший вакантным титул «серебряного» чемпиона по версии WBC и титул интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе. Бой проходил в Лондоне.

Поединок закончился уже во втором раунде, после того как Фудзимото дважды был отправлен в нокдаун и после второго из них не смог продолжать бой.

Отметим, это четырнадцатая победа (13 — нокаутом) в карьере ни разу непобежденного 22-летнего Дюбуа. Для 33-летнего Фудзимото это второй в карьер проигрыш при 21 выигрыше.