Нью-Йорк, США, , 07:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» проиграл команде «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорк и закончилась со счетом 122:112 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, набравший за матч 47 очков. Его коллега по команде — украинский центровой Алексей Лень, оформил в матче дабл-дабл с 23 очками и 14 подборами.

У «Бруклина» самым результативным стал разыгрывающий Спенсер Динуайдди, который набрал 39 очков за игру. Ещё 25 очков команде принес защитник Гарретт Темпл.

Отметим, это четвертая победа «Бруклина» за последние семь матчей нынешнего сезона НБА. Для «Атланты» данное поражение стало седьмым подряд.