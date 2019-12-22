Нью-Йорк, США, , 07:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 5:6.

Основное время мачта закончилось с ничейным счетом 5:5. В составе «Анахайма» голами отметились Макс Комтуа (17-я минута в меньшинстве), Сэм Кэррик (18-я в большинстве), Адам Хенрик (26-я), Якоб Сильверберг (35-я) и Кэм Фаулер (51-я).

У «Айлендерс» шайбы забили Андерс Ли (2-я), Брок Нельсон (18-я в большинстве), Мэтью Барзал (30-я), Ник Ледди (35-я) и Райан Пулок (54-я в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов удачливее оказались гости. Победный бросок на счету Якоб Сильверберга.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам встречи «Анахайм» набрал 34 очка и находится на четырнадцатом, предпоследнем месте Западной конференции НХЛ. У «Айлендерс» 49 очков и третьем место на Востоке.