Монреаль, Канада, , 07:00 — REGNUM Отказ Всемирного антидопингового агентства (WADA) в экспертизе базы данных, предоставленной бывшим руководителем российской аналитической и химико-токсикологической лаборатории Григорием Родченковым, объясняется принятыми ранее решениями. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе агентства.

«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», — объяснили в организации.

Ранее, напомним, Следственный комитет России заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории и запросил сведения, необходимые для проведения соответствующих экспертиз. Однако следователи получили отказ, несмотря на заявления WADA о готовности к сотрудничеству с российской стороной.

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