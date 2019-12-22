Сент-Пол, США, , 07:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джет» нанес поражение с разгромным нулевым счетом команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в пользу гостей со счетом 0:6.

Голами в составе победителей отличились Блейк Уилер (15-я минута в большинстве), Марк Шайфли (20-я), оформивший в матче дубль Патрик Лайне (31-я, 47-я при игре 4×3), Николай Элерс (42-я при игре 4×4) и Логан Шоу (48-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Виннипега» 44 очка и третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Миннесоты» 39 очков и десятая строчка там же.