Манчестер, Великобритания, 21 декабря 2019, 22:37 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на «Этихаде» в Манчестере (Великобритания) между командами «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» был разыгран матч 18-го тура АПЛ 2019/20. Противостояние завершилось победой «горожан».
Лучшим игроком встречи с оценкой 9.04 стал 28-летний атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне, отличившийся одним ассистом, совершивший 5 отборов, 2 успешные обводки и подавший 2 корнера. Точность передач футболиста составила 82%.
«Лестер Сити» с 39-ю баллами остался на 2-й строчке. «Манчестер Сити», набрав 38 баллов, укрепился на 3-м месте.
Статистика матча («Манчестер Сити"/"Лестер Сити»)
Удары 22/5
Удары в створ ворот 11/2
Владение мячом 64%/36%
Фолы 14/9
Угловые 6/0
Оценки WhoScored 7.06/6.30
Составы на матч:
«МС»: Мораеш, Уокер, Менди, Фернандиньо, Отаменди, Гюндоган, Силва, де Брёйне, Стерлинг, Марез, Жезус.
Запас: Браво, Агуэро (↑ 90), Зинченко, Родри (↑ 79), Консело, Фоден (↑ 89), Гарсия.
Главный тренер: Пеп Гвардиола.
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Барнс, Перес, Варди.
Запас: Джастин, Морган, Грэй (↑ 68), Олбрайтон (↑ 64), Уард, Ихеаначо, Прает (↑ 77).
Главный тренер: Брендан Роджерс.
Бригада арбитров: Майк Дин | Даррен Канн | Даниэль Робатан | Эндрю Мэдли.
Желтые карточки: Сеюнджю — 35, Ндиди — 51, де Брёйне — 59, Гюндоган — 71.
Забитые мячи: Джейми Варди (Харви Барнс) 22 — 0:1, Рияд Марез (Бенжамен Менди) 30 — 1:1, Илкай Гюндоган (пенальти) 43 — 2:1, Габриэль Жезус (Кевин де Брёйне) 69 — 3:1.