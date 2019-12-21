Манчестер, Великобритания, , 22:37 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на «Этихаде» в Манчестере (Великобритания) между командами «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» был разыгран матч 18-го тура АПЛ 2019/20. Противостояние завершилось победой «горожан».

Лучшим игроком встречи с оценкой 9.04 стал 28-летний атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне, отличившийся одним ассистом, совершивший 5 отборов, 2 успешные обводки и подавший 2 корнера. Точность передач футболиста составила 82%.

«Лестер Сити» с 39-ю баллами остался на 2-й строчке. «Манчестер Сити», набрав 38 баллов, укрепился на 3-м месте.

Статистика матча («Манчестер Сити"/"Лестер Сити»)

Удары 22/5

Удары в створ ворот 11/2

Владение мячом 64%/36%

Фолы 14/9

Угловые 6/0

Оценки WhoScored 7.06/6.30

Составы на матч:

«МС»: Мораеш, Уокер, Менди, Фернандиньо, Отаменди, Гюндоган, Силва, де Брёйне, Стерлинг, Марез, Жезус.

Запас: Браво, Агуэро (↑ 90), Зинченко, Родри (↑ 79), Консело, Фоден (↑ 89), Гарсия.

Главный тренер: Пеп Гвардиола.

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Барнс, Перес, Варди.

Запас: Джастин, Морган, Грэй (↑ 68), Олбрайтон (↑ 64), Уард, Ихеаначо, Прает (↑ 77).

Главный тренер: Брендан Роджерс.

Бригада арбитров: Майк Дин | Даррен Канн | Даниэль Робатан | Эндрю Мэдли.

Желтые карточки: Сеюнджю — 35, Ндиди — 51, де Брёйне — 59, Гюндоган — 71.

Забитые мячи: Джейми Варди (Харви Барнс) 22 — 0:1, Рияд Марез (Бенжамен Менди) 30 — 1:1, Илкай Гюндоган (пенальти) 43 — 2:1, Габриэль Жезус (Кевин де Брёйне) 69 — 3:1.