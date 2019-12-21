Милан, Италия, , 22:35 — REGNUM Сегодян, 21 декабря, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) между командами «Интер» и «Дженоа» был разыгран матч 17-го тура Серии А 2019/20. Противостояние завершилось крупной победой «нерразури».

MVP матча с оценкой 9.24 был признан таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, отличившийся дублем, голевой передачей, совершивший 2 отбора и 1 успешную обводку. Точность передач нападающего составила 52%.

«Интер», набрав 42 очка, вернулся на первую позицию, обойдя «Ювентус». «Дженоа» с 11-ю баллами расположилась на 19-м месте.

Статистика матча («Интер"/"Дженоа»)

Удары 17/9

Удары в створ 10/3

Владение мячом 52%/48%

Нарушения 11/12

Угловые 6/3

Оценки WhoScored 7.40/6.08

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриниар, Гальярдини, Валеро, Бираги, Весино, Кандрева, Эспозито, Лукаку.

Запас: Годин, Сенси (↑ 72), Раноккья, Политано, Лацаро (↑ 75), Димарко (↑ 78), Паделли, Агуме, Д’Амброзио, Берни.

Главный тренер: Антонио Конте.

«Дженоа»: Раду, Кришито, Ромеро, Бираски, Гильоне, Ягелло, Радованович, Ардила, Кассата, Санабрия, Пинамонти.

Запас: Гольданига, Ямик, Шене, Маркетти, Стураро, Фавилли (↑ 72), Анкерсен, Паяч, Клеонисе (↑ 75), Ровелла (↑ 62), Жандрей.

Главный тренер: Тиагу Мотта.

Бригада арбитров: Лука Паретто | Валерио Коларосси | Лоренцо Гори | Эудженио Аббаттиста.

Желтые карточки: Кассата — 34, Бастони — 36, Ромеро — 43, Ардила — 63, Фавилли — 88.

Забитые мячи: Ромелу Лукаку (Антонио Кандрева) 31 — 1:0, Роберто Гальярдини (Ромелу Лукаку) 33 — 2:0, Себастьяно Эспозито (пенальти) 64 — 3:0, Ромелу Лукаку (Антонио Кандрева) 71 — 4:0.