Барселона, Испания, , 21:24 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселона (Испания) между командами «Барселона» и «Алавес» был разыгран матч 18-го тура испанской Примеры 2019/20. Противостояние завершилось крупной победой «сине-гранатовых».

Лучшим игроком встречи с оценкой 8.76 был признан лидер сборной Уругвая Луис Суарес, отличившийся 3-мя голевыми передачами, 1-м забитым мячом и выигравший 1 воздушное единоборство. Точность передач форварда составила 81%.

«Барселона» набрала 39 очков и расположилась на первой позиции. «Алавес» с 19-ю баллами временно остался на 15-м месте.

Статистика матча («Барселона"/"Алавес»)

Удары 8/5

Удары в створ 4/3

Владение мячом 66%/34%

Нарушения 10/11

Угловые ¾

Оценки WhoScored 7.01/6.05

Составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Умтити, Альба, Роберто, Бускетс, Видаль, Аленья, Месси, Гризманн, Суарес.

Запас: Семеду (↑ 85), Ракитич, Нето, Лангле, де Йонг (↑ 79), Фирпо, Перес (↑ 85).

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Эли, Агиррегабирия, Химо, Муньос, Видаль, Гарсия, Понс, Мубарак, Лукас.

Запас: Лагуардиа, Хоселу (↑ 70), Риоха (↑ 53), Сиверна, Марин, Берк (↑ 86), Саинз.

Главный тренер: Асьер Гаритано.

Бригада арбитров: Марио Мелеро Лопес | Мануэль Торре Симиано | Хосе Луис Мартинес Серрато | Фернандо Буэно Прието.

Желтые карточки: Видаль — 66, Мубарак — 67, Умтити — 67, Агиррегабирия — 74, Эли — 84, Альба — 88.

Забитые мячи: Антуан Гризманн (Луис Суарес) 14 — 1:0, Артуро Видаль (Луис Суарес) 45 — 2:0, Пере Понс (Рубен Дуарте) 56 — 2:1, Лионель Месси (Луис Суарес) 69 — 3:1, Луис Суарес (пенальти) 75 — 4:1.