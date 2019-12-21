Норидж, Великобритания, , 21:20 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Карроу Роуд» в Норидже (Великобритания) между командами «Норвич Сити» и «Вулверхэмптон» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Противостояние завершилось волевой победой «волков».

«Вулверхэмптон» набрал 27 очков и временно поднялся на 6-ю позицию, обойдя «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». «Норвич Сити» с 12-ю баллами остался на предпоследнем месте в зоне вылета.

Звание лучшего игрока встречи оценкой 8.96 заслужил Эмилиано Буэндиа, совершивший 8 успешных обводок и выигравший 4 воздушных единоборства. Точность передач футболиста составила 85%.

Статистика матча («Норвич Сити"/"Вулверхэмптон»)

Удары 11/16

Удары в створ 7/5

Владение мячом 50%/50%

Нарушения 7/14

Угловые 3/11

Оценки WhoScored 6.60/6.86

Составы на матч:

«Норвич Сити»: Крул, Эронз, Байрэм, Хэнли, Зиммерманн, Кантуэлл, Буэндиа, Трибулль, Маклин, Тетти, Пукки.

Запас: Вранчич (↑ 86), Эрнандес (↑ 87), Льюис, Штиперман, Ферманн, Амаду, Србены (↑ 86).

Главный тренер: Даниел Фарк.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коуди, Саисс, Дендонкер, Доэрти, Невеш, Моутиньо, Кастро, Хименес, Жота, Траоре.

Запас: Вальехо, Беннетт, Нету (↑ 77), Кутроне (↑ 90), Радди, Винагре, Килман.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту.

Бригада арбитров: Питер Бенкс | Даниэл Кук | Марк Перри | Джеймс Линингтон.

Желтые карточки: Кастро — 33, Байрэм — 53, Саисс — 57, Моутинью — 70, Хэнли — 90, Хэнли — 90, Доэрти — 90.

Забитые мячи: Тодд Кантуэлл 17 — 1:0, Ромен Саисс (Жоау Моутинью) 61 — 1:1, Рауль Хименес 81 — 1:2.