Борнмут, Великобритания, , 21:15 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Виталити Стэдиум» в Борнмуте (Великобритания) между командами «Борнмут» и «Бернли» был разыгран матч 18-го тура АПЛ 2019/20. Игра завершилась минимальной победой коллектива Шона Дайча.

«Бернли» одержал 7-ю победу в сезоне, набрал 24 очка и поднялся на 10-е место. «Борнмут» с 19-ю баллами расположился на 14-й позиции.

MVP противостояния с оценкой 7.39 стал 22-летний валийский центральный защитник Крис Мепэн, выигравший 6 воздушных единоборств, совершивший 1 отбор и 2 успешные обводки. Точность передач игрока составила 88%.

Статистика матча («Борнмут"/"Бернли»)

Удары 4/2

Удары в створ 0/1

Владение мячом 65%/355

Нарушения 13/20

Угловые 4/5

Оценки WhoScored 6.45/6.46

Составы на матч:

«Борнмут»: Рамздейл, Фрэнсис, Стейси, Мепэн, Рико, Гослинг, Лерма, Кук, Фрейзер, Биллинг, Кинг.

Запас: Боруц, Соланке (↑ 86), Сурман, Уилсон (↑ 46), Станислас, Симпсон, Килкенни.

Главный тренер: Эдди Хау.

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Ми, Бардсли, Тарковски, Корк, Макнейл, Хендрик, Вествуд, Вуд, Барнес.

Запас: Дринкуотер, Брэди (↑ 82), Родригес (↑ 74), Харт, Питерс, Леннон (↑ 65), Лонг.

Главный тренер: Шон Дайч.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Константин Хатзидакис | Гарри Леннард | Джон Брукс.

Желтые карточки: Вествуд — 45, Барнес — 56, Рико — 56, Макнейл — 57, Френсис — 61, Хендрик — 62.

Голы: Джей Родригес (Эшли Вествуд) 88 — 0:1.