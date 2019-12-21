Грозный, , 21:17 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о решении вызвать на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко. Об этом 21 декабря он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«Я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте», — говорится в сообщении.

Также Кадыров спросил у своих подписчиков о том, на какой арене бой будет наиболее зрелищным.

«Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»? — уточнил у подписчиков глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров приглашал российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко на сборы в спортивный клуб «Ахмат» после того, как боец потерпел поражение в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

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