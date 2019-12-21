Бирмингем, Великобритания, , 21:08 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Великобритания) между командами «Астон Вилла» и «Саутгемптон» был разыгран матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Противостояние завершилось уверенной победой «святых».

Самым ценным футболистом матча с оценкой 8.82 стал экс-форвард «Ливерпуля» Данни Ингс, оформивший дубль, совершивший 1 отбор и 1 успешную обводку. Точность передач англичанина составила 79%.

«Астон Вилла» с 15-ю баллами опустилась на 18-е место в зону вылета. «Саутгемптон» же, набрав 18 очков, поднялся на 17-ю строчку.

Статистика матча («Астон Вилла"/"Саутгемптон»)

Удары 13/14

Удары в створ 4/6

Владение мячом 54%/46%

Нарушения 15/14

Угловые 6/5

Оценки WhoScored 6.53/6.86

Составы на матч:

«Астон Вилла»: Хитон, Таргетт, Энгельс, Гильбер, Хос, Луис, Макгинн, Хурихан, Мораеш, Грилиш, Эль-Гази.

Запас: Лэнсбери, Накамба (↑ 8), Конса, Хассан (↑ 69), Нюланд, Коджиа (↑ 56), аль-Мухаммади.

Главный тренер: Дин Смит.

«Саутгемптон»: МакКарти, Стивенс, Соареш, Бертранд, Беднарек, Уорд-Прауз, Армстронг, Редмонд, Хейбьерг, Лонг, Ингс.

Запас: Есида, Вестергорд, Адамс (↑ 87), Ромеу (↑ 76), Буфаль, Обафеми (↑ 82), Ган.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Ли Беттс | Йан Хассин | Даррен Ингланд.

Желтые карточки: Уорд-Прауз — 44, Эль-Гази — 67, Коджиа — 87.

Забитые мячи: Данни Ингс 21 — 0:1, Джек Стивенс (Джеймс Уорд-Прауз) 31 — 0:2, Данни Ингс 51 — 0:3, Джек Грилиш 75 — 1:3.