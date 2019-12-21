Бирмингем, Великобритания, 21 декабря 2019, 21:08 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Великобритания) между командами «Астон Вилла» и «Саутгемптон» был разыгран матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Противостояние завершилось уверенной победой «святых».
Самым ценным футболистом матча с оценкой 8.82 стал экс-форвард «Ливерпуля» Данни Ингс, оформивший дубль, совершивший 1 отбор и 1 успешную обводку. Точность передач англичанина составила 79%.
«Астон Вилла» с 15-ю баллами опустилась на 18-е место в зону вылета. «Саутгемптон» же, набрав 18 очков, поднялся на 17-ю строчку.
Статистика матча («Астон Вилла"/"Саутгемптон»)
Удары 13/14
Удары в створ 4/6
Владение мячом 54%/46%
Нарушения 15/14
Угловые 6/5
Оценки WhoScored 6.53/6.86
Составы на матч:
«Астон Вилла»: Хитон, Таргетт, Энгельс, Гильбер, Хос, Луис, Макгинн, Хурихан, Мораеш, Грилиш, Эль-Гази.
Запас: Лэнсбери, Накамба (↑ 8), Конса, Хассан (↑ 69), Нюланд, Коджиа (↑ 56), аль-Мухаммади.
Главный тренер: Дин Смит.
«Саутгемптон»: МакКарти, Стивенс, Соареш, Бертранд, Беднарек, Уорд-Прауз, Армстронг, Редмонд, Хейбьерг, Лонг, Ингс.
Запас: Есида, Вестергорд, Адамс (↑ 87), Ромеу (↑ 76), Буфаль, Обафеми (↑ 82), Ган.
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Ли Беттс | Йан Хассин | Даррен Ингланд.
Желтые карточки: Уорд-Прауз — 44, Эль-Гази — 67, Коджиа — 87.
Забитые мячи: Данни Ингс 21 — 0:1, Джек Стивенс (Джеймс Уорд-Прауз) 31 — 0:2, Данни Ингс 51 — 0:3, Джек Грилиш 75 — 1:3.