Ньюкасл, Великобритания, , 21:03 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Великобритания) между командами «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» был разыгран матч 18-го тура АПЛ 2019/20. Противостояние завершилось победой «сорок».

«Ньюкасл» одержал седьмую победу, набрал 25 очков, обошел «Арсенал» и «Кристал Пэлас» и поднялся на 9-е место. «Кристал Пэлас» с 23-мя баллами опустился на 12-ю позицию.

Лучшим игроком встречи стал автор единственного гола «сорок» Мигел Алмирон, заработавший оценку 8.13, совершивший 4 отбора и 2 успешные обводки. Точность передач испанца составила 97%.

Статистика матча («Ньюкасл"/"Кристал Пэлас»)

Удары 8/15

Удары в створ ¾

Владение мячом 42%/58%

Нарушения 12/11

Угловые 4/5

Оценки WhoScored 6.87/6.71

Составы на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Фернандес, Манкильо, Лежен, Дамметт, Шелви, Хайден, Алмирон, Кэрролл, Жоэлинтон.

Запас: Гейл (↑ 77), Крафт, Йедлин (↑ 90), Дарлоу, Атсу, Лонгстафф (↑ 64), Лонгстафф.

Главный тренер: Стив Брюс.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Томкинс, Куяте, Келли, Миливоевич, Айю, Заа, Макартур, Маккарти, Бентеке.

Запас: Мейер (↑ 86), Хеннесси, Уикем, Вудс, Пиррик, Дали, Ридевальд.

Главный тренер: Рой Ходжсон.

Бригада арбитров: Саймон Хупер | Ричард Уэст | Дерек Итон | Росс Джойс.

Желтые карточки: Алмирон — 83, Шер — 87.

Забитые мячи: Мигель Алмирон 83 — 1:0.