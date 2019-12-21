Ньюкасл, Великобритания, 21 декабря 2019, 21:03 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Великобритания) между командами «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» был разыгран матч 18-го тура АПЛ 2019/20. Противостояние завершилось победой «сорок».
«Ньюкасл» одержал седьмую победу, набрал 25 очков, обошел «Арсенал» и «Кристал Пэлас» и поднялся на 9-е место. «Кристал Пэлас» с 23-мя баллами опустился на 12-ю позицию.
Лучшим игроком встречи стал автор единственного гола «сорок» Мигел Алмирон, заработавший оценку 8.13, совершивший 4 отбора и 2 успешные обводки. Точность передач испанца составила 97%.
Статистика матча («Ньюкасл"/"Кристал Пэлас»)
Удары 8/15
Удары в створ ¾
Владение мячом 42%/58%
Нарушения 12/11
Угловые 4/5
Оценки WhoScored 6.87/6.71
Составы на матч:
«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Фернандес, Манкильо, Лежен, Дамметт, Шелви, Хайден, Алмирон, Кэрролл, Жоэлинтон.
Запас: Гейл (↑ 77), Крафт, Йедлин (↑ 90), Дарлоу, Атсу, Лонгстафф (↑ 64), Лонгстафф.
Главный тренер: Стив Брюс.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Томкинс, Куяте, Келли, Миливоевич, Айю, Заа, Макартур, Маккарти, Бентеке.
Запас: Мейер (↑ 86), Хеннесси, Уикем, Вудс, Пиррик, Дали, Ридевальд.
Главный тренер: Рой Ходжсон.
Бригада арбитров: Саймон Хупер | Ричард Уэст | Дерек Итон | Росс Джойс.
Желтые карточки: Алмирон — 83, Шер — 87.
Забитые мячи: Мигель Алмирон 83 — 1:0.