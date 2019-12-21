Кёльн, Германия, , 21:00 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне (Германия) между командами «Кельн» и «Вердер» был разыгран матч 17-го тура Бундеслиги 2019/20. Противостояние завершилось победой «козлов».

Звание лучшего игрока встречи с оценкой 8.10 заслужил полузащитник сборной Туниса Элье Скири, совершивший 5 успешных отборов, 3 обводки. Точность передач футболиста составила 86%.

«Кельн» одержал пятую победу в сезоне, набрал 17 очков и поднялся на 15-ю строчку. «Вердер» с 14-ю баллами опустился на 16-е место.

Статистика матча («Кельн"/"Вердер»)

Удары 8/6

Удары в створ 1/1

Владение мячом 54%/46%

Нарушения 11/20

Угловые 1/7

Оценки WhoScored 7.08/6.37

Составы на матч:

«Кельн»: Хорн, Чихос, Эхизибей, Борно, Каттербах, Хектор, Дрекслер, Скири, Тильман, Якобс, Кордоба.

Запас: Шмиц (↑ 63), Хегер, Верстрэт (↑ 27), Теродде (↑ 86), Шиндлер, Мере, Модест, Кайнц, Крал.

Главный тренер: Маркус Гиздоль.

«Вердер»: Павленка, Велькович, Мойсандер, Фридль, Аугустинссон, Классен, Эггештайн, Баргфреде, Рашица, Осако, Голлер.

Запас: Ланг, Писарро (↑ 78), Лангкамп, Шахин, Бартельс (↑ 67), Эггештайн (↑ 79), Капино, Гросс, Вольтемаде.

Главный тренер: Флориан Кохфельдт.

Бригада арбитров: Даниэль Шлагер | Свен Вашицки | Кристиан Лейхер | Рафаэль Фольтин.

Желтые карточки: Максимилиан Эггештайн — 45, Кордоба — 64, Велькович — 69, Мойсандер — 85, Фридль — 89.

Забитые мячи: Джон Кордоба (Доминик Дрекслер) 39 — 1:0.