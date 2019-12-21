Гельзенкирхен, Германия, 21 декабря 2019, 20:54 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) между командами «Шальке-04» и «Фрайбург» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20. Противостояние завершилось боевой ничьей — 2:2.
MVP встречи с оценкой 8.26 стал Суат Сердар, забивший первый мяч хозяев, совершивший 3 отбора и 4 успешные обводки и выигравший 1 верховое единоборство. Точность передач футболиста равнялась 81%.
«Фрайбург» набрал 26 очков и укрепился на 8-й позиции. «Шальке-04» с 30-ю баллами расположился на 5-м месте.
Статистика матча («Шальке-04"/"Фрайбург»)
Удары 18/18
Удары в створ 6/6
Владение мячом 54%/46%
Нарушения 10/12
Угловые 7/5
Оценки WhoScored 6.73/6.67
Составы на матч:
«Шальке-04»: Шуберт, Миранда, Кабак, Кенни, Очипка, Маскарель, Сердар, Калиджури, Раман, Арит, Матондо.
Запас: Кутуку (↑ 70), Бужеллаб, Бургшталлер (↑ 90), Резе, Скрцибски, Карльс, Беккер, Лангер, Меркан.
Главный тренер: Дэвид Вагнер.
«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Хайнц, Кох, Шмид, Хеллер, Хаберер, Хефлер, Гюнтер, Грифо, Петерсен.
Запас: Шлоттербек, Абраши, Франц (↑ 90), Боррьелло (↑ 76), Иттер, Чханхун (↑ 60), Кейтель, Тьеде.
Главный тренер: Кристиан Штрайх.
Бригада арбитров: Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп | Роберт Шредер.
Желтые карточки: Хефлер — 59, Кенни — 61.
Забитые мячи: Суат Сердар (Бенито Раман) 27 — 1:0, Нильс Петерсен (пенальти) 54 — 1:1, Винченцо Грифо (пенальти) 67 — 1:2, Ахмед Кутуку 80 — 2:2.