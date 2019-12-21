Майнц, Германия, , 20:43 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Кофас Арена» в Майнце (Германия) между командами «Майнц-05» и «Байер-04» был разыгран матч 17-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу «фармацевтов».

Самым ценным игроком противостояния стал немецкий центральный защитник Свен Бендер с оценкой 7.57, выигравший 6 воздушных дуэлей. Точность передач футболиста составила 85%.

«Байер-04» одержал восьмую победу, набрал 28 очков и поднялся на 6-е место. «Майнц-05» с 18-ю очками остался на 14-й позиции.

Статистика матча («Майнц-05"/"Байер-04»)

Удары 17/15

Удары в створ 2/5

Владение мячом 45%/55%

Нарушения 8/10

Угловые 6/6

Оценки WhoScored 6.47/6.83

Составы на матч:

«Майнц-05»: Зентнер, Кариколь, Ньякат, Боку, Хак, Бетью, Куайсон, Озтунали, Кунде, Фернандеш, Салаи.

Запас: Мюллер, Пьер-Габриэл, Матета (↑ 66), Максим, Бросински, Онисиво (↑ 87), Беркардт, Гурлейен, Баррейру.

Главный тренер: Ахим Байерлорцер.

«Байер-04»: Градецки, Ретсос, Та, Бендер, Демирбай, Амири, Диаби, Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд.

Запас: Драгович (↑ 74), Паулиньо, Аларио (↑ 81), Похьянпало, Синкгравен, Озджан, Станилевич, Азхил, Беллараби (↑ 46).

Главный тренер: Петер Бош.

Бригада арбитров: Патрик Иттрих | Норберт Грудзински | Саша Тилерт | Бенедикт Кемпкес.

Желтые карточки: Венделл — 58.

Красные карточки: Венделл — 72.

Забитые мячи: Лукас Аларио (Кевин Фолланд) 90 — 0:1.