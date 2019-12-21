Мюнхен, Германия, , 20:36 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) между командами «Бавария» и «Вольфсбург» был разыгран матч 17-го тура Бундеслиги 2019/20. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

«Бавария», набрав 33 очка, укрепилась на третьем месте. «Вольфсбург» с 24-мя баллами идет на 9-й строчку.

Лучшим игроком встречи с оценкой 8.3 стал Серж Гнабри, отличившийся забитым мячом на 89-й минуте, совершивший 3 успешных отбора и 2 обводки. Точность передач немца составила 88%.

Гол Джошуа Зиркзее на 85-й минуте стал для 18-летнего футболиста вторым во взрослой карьере. При это на первые два гола игрока потребовалось 8 игровых минут.

Статистика матча («Бавария"/"Вольфсбург»)

Удары 17/9

Удары в створ 8/3

Владение мячом 64%/36%

Нарушения 7/10

Угловые 12/6

Оценки WhoScored 7.24/6.46

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Мартинес, Алаба, Дэйвис, Павар, Киммих, Коутиньо, Перишич, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Запас: Даяку (↑ 90), Боатенг (↑ 45), Ульрайх, Сингх, Маи, Мейер, Зиркзее (↑ 83).

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик.

«Вольфсбург»: Кастельс, Руссийон, Мбабу, Брукс, Тиссеран, Штеффен, Гилавоги, Шлагер, Арнольд, Виктор, Клаус.

Запас: де Азеведо, Брума, Силва (↑ 66), Брекало, Вегорст (↑ 77), Перван, Герхардт (↑ 57), Кнохе, Гинчек.

Главный тренер: Оливер Гласнер.

Бригада арбитров: Кристиан Дингерт | Тобиас Христ | Тимо Герах | Арно Блос.

Желтые карточки: Киммих — 47, Силва — 68, Арнольд — 72, Мюллер — 76.

Забитые мячи: Джошуа Зиркзее (Томас Мюллер) 86 — 1:0, Серж Гнабри (Роберт Левандовски) 89 — 2:0.