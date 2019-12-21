Красноярск, , 20:16 — REGNUM Российский боксер Дмитрий Кудряшов одержал победу над Вацлавом Пейсаром (Чехия) в рейтинговом поединке в первом тяжёлом весе.

Бой, который прошел в Красноярске, продлился все десять раундов. Решением судей — 95:94, 97:93, 97:93 в пользу российского спортсмена.

Таким образом, эта победа стала для 34-летнего боксера 24-й при трёх поражениях.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 декабря, в Красноярске пройдет боксёрский поединок за серебряный пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) между бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым (Россия) и Табисом Мчуну (ЮАР)

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