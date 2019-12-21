Ливерпуль, Великобритания, , 18:04 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Великобритания) между командами «Эвертон» и «Арсенал» был разыгран матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 7.77 был признан арендованный из «Монако» Джибриль Сидибе, совершивший 4 успешные обводки, 3 отбора и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач защитника составила 73%.

Лондонский «Арсенал», набрав 23 очка, обошел «Кристал Пэлас» и поднялся на 9-ю строчку. «Эвертон» с 19-ю баллами расположился на 15-м месте.

Статистика матча («Эвертон"/"Арсенал»)

Удары 9/5

Удары в створ 0/2

Владение мячом 45%/55%

Нарушения 10/11

Угловые 5/4

Оценки WhoScored 6.64/6.76

Составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Динь, Мина, Сидибе, Делф, Сигурдссон, Ивоби, Дэвис, Калверт-Льюин.

Запас: Бейнс, Кин (↑ 72), Тосун (↑ 11), Бернард, Стекеленбург, Коулман, Кин (↑ 80).

Главный тренер: Данкан Фергюсон.

«Арсенал»: Лено, Майтленд-Найлз, Чемберс, Луис, Сака, Торрейра, Джака, Нелсон, Смит-Роу, Мартинелли, Обамеянг.

Запас: Ляказетт (↑ 78), Пепе, Мустафи, Мартинес, Мавропанос, Уиллок (↑ 67), Гендузи.

Главный тренер: Фредди Юнгберг.

Бригада арбитров: Кевин Френд | Эдриан Холмс | Марк Шолес | Ли Мейсон.

Желтые карточки: Сака — 28, Дэвис — 45, Сигурдссон — 75, Чемберс — 87, Уиллок — 90.