Анси, Франция, , 15:48 — REGNUM Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.

Победный результат норвежского спортсмена составил 30 минут 7,8 секунды при одном промахе по ходу дистанции на четырех огневых рубежах.

Второе место выиграл представитель Франции Кентен Фийон-Майе, чьё отставание от лидера составило +22,0 секунды при отсутствии промахов. Третье — ещё один норвежский спортсмен, Ветле Шостад Кристиансен, который отстал он победителя ровно на одну минуту при одном промахе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские биатлонисты Анастасия Поршнева и Александр Поварницын стали обладателями серебряных наград в одиночной смешанной эстафете (супермиксте), проходившей в рамках Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).