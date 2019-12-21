Ливерпуль, Великобритания, , 15:48 — REGNUM Итальянский специалист Карло Анчелотти занял пост главного тренера ливерпульского футбольного клуба «Эвертон». Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба команды из Ливерпуля.

Также сообщается, что соглашение между руководством клуба и 60-летним специалистом заключено на четырёхлетний срок.

Отметим, Карло Анчелотти занял этот пост после того, как 5 декабря с него был уволен Марку Силва, после проигрыша в английской Премьер-лиге (АПЛ) самому принципиальному противнику «Эвертона» — клубу «Ливерпуль». До этого Анчелотти работал с клубом «Наполи», из которого ушел 11 декабря текущего года.