Москва, , 15:47 — REGNUM Расследование дела бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова показывает, что санкционные ограничения, наложенные на российских спортсменов Всемирным антидопинговым агентством (WADA), носят политизированный характер. Такое мнение 21 декабря высказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев (фракция «Справедливая Россия»).

«Вины российских спортсменов нет, а обвинения их в допинге рассыпаются, поскольку оснований для них просто нет. Ведь эти обвинения стали результатом махинаций Родченкова, который скрывается в США, откуда и идут все эти заказные нападки на российский спорт», — приводит ТАСС слова Газзаева.

Также председатель комитета Госдумы отметил, что расследования Следственного комитета России (СКР) и уголовного дела в отношении Родченкова расставляет все на свои места и показывает, что решения WADA в отношении России являются политизированными.

«Данные СКР проливают свет на истину, на которую должны обратить внимание в Спортивном арбитражном суде (CAS). Главное, чтобы доводы российских следователей были приняты в суде в Лозанне, и справедливость в отношении наших чистых спортсменов была восстановлена», — сказал Валерий Газзаев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР сообщили, что получены данные, доказывающие, что руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, в отношении которого ведётся расследование, вносил изменения в базу данных спортсменов.