Самара, , 15:48 — REGNUM Руководство футбольного самарского клуба «Крыльев Советов» решило не увольнять тренерский штаб команды во главе с черногорским специалистом Миодрагом Божевичем по окончании первой части нынешнего сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом 21 декабря сообщил глава совета директоров клуба Александр Фетисов, его слова приводит пресс-служба самарской команды.

«Прошло заседание совета директоров, на котором принято решение не менять тренерский штаб», — сказал Фетисов.

При этом он указал, что руководство клуба не устраивают результаты, которые команда показала в первой части нынешнего сезона.

«Да, была красивая победа над ЦСКА, была хорошая серия из трех побед подряд осенью. Но затем была серия поражений, которая поставила «Крылья Советов» на 15-е место в чемпионате», — заявил глава совета директоров.

Отметим, по итогам девятнадцати туров чемпионата России по футболу нынешнего сезона «Крылья Советов» находятся на пятнадцатом, предпоследнем месте, имея в активе 18 очков.