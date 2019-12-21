Москва, , 15:48 — REGNUM Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.

Ранее журналист раскритиковал присуждение премии «Серебряная лань» главному наставнику «Локомотива» в номинации «Лучший тренер», сказав, что за кандидатуру Сёмина «голосовали точно серебряные олени». В ответ на это Юрий Сёмин опубликовал свою фотографию на странице в соцсети Instagram со статуэткой и подписал её «голосующие олени лучше говорящих попугаев».

«Ох и умыл меня Семин! Олени-то, наверное, и лучше… Но только наставником 2019 года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток и фехтовальщиков не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов УЕФА оказался пшиком!», — написал в своем телеграмм-канале Губерниев.

Также он подчеркнул, что не умаляет заслуг Сёмина, а только хочет знать — «каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России».

«Что же касается попугаев, то они птички домашние, у людей живут и их радуют!», — заключил в своем сообщении известный журналист.

Отметим, в нынешнем году московский «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина финишировал на втором месте в чемпионате России по футболу и стал обладателем Кубка России.