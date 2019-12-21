Обертиллиах, , 14:20 — REGNUM Российские биатлонисты Анастасия Поршнева и Александр Поварницын стали обладателями серебряных наград в одиночной смешанной эстафете (супермиксте), проходившей в рамках Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) а австрийском Обретиллиахе.

Второй результат российских спортсменов составил +8,6 секунды ко времени победителя с одним штрафным кругом и 13 дополнительными патронами.

Победителями в одиночной смешанной эстафете стали немецкие спортсмены Штефани Шерер и Лукас Фратцшер, который финишировали за 44 минуты 31,4 секунды при отсутствии штрафных кругов и десяти дополнительных патронах.

На третьем месте представители Норвегии Каролин Эрдаль и Синдре Фьелльхейм Йорде, чьё время отставания от лидеров составило +43,2 секунды при одном штрафном круге и девяти дополнительных патронах.