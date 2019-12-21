Омск, , 14:22 — REGNUM Омский хоккейный клуб «Авангард», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заключил соглашение с белорусским нападающим Дмитрием Буйницким. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба команды.

Об условиях заключенного контракта не сообщается.

«Конкуренция за место в составе, глубина линии нападения всегда идут на пользу команде. Буйницкий — молодой перспективный форвард, габаритный, скоростной, подходящий под систему Боба Хартли (главный тренер омской команды)», — приводит пресс-служба слова президента «Авангарда» Максима Сушинского по поводу заключения контракта с Буйницким.

Также Сушинский напомнил, что в прошлом сезоне игрок забросил 1 шайб, а в 21 год такие показатели в КХЛ были только у четырех хоккеистов и отметил, что клуб видит в игроке потенциал результативного форварда, а у самого Буйницкого есть мотивация проявить себя.

Отметим, в минувшем сезоне Дмитрий Буйницкий сыграл 36 матчей в составе магнитогорского «Металлурга» и набрал в них 13 (10 шайб + 3 результативные передачи) очков. В нынешнем сезоне сыграл 9 матчей в составе магнитогорской команды и отметился в них одной результативной передачей.