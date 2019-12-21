Пекин, , 13:33 — REGNUM Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» нанес поражение с разгромным счетом пекинской команды «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

Игра проходила льду пекинской «Шоуган-Арена» и закончилась победой госте со счетом 7:2.

В составе победителей отличились оформившей матче дубль американский форвард «Торпедо» Джордан Шрёдер (5-я минута, 51-я в большинстве), Станислав Бочаров (21-я), Даниил Ильин (21-я), польский форвард клуба Пол Щехура (23-я), Денис Баранцев (29-я в большинстве) и Кирилл Ураков (55).

У их оппонентов шайбы на счету Брэндона Ипа (5-я в большинстве) и российского защитника пекинской команды Дениса Осипова (11-я).

Отметим, по итогам матча нижегородской «Торпедо» прервало свою проигрышную серию из пяти игр подряд и, набрав 44 очка и находится на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У «Куньлунь» 45 очков и шестое место на Востоке.