Владивосток, , 13:23 — REGNUM Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» нанес поражение с разгромным счетом минской команде «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

Игра состоялась льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

«Адмирал» в течение двух первых периодов уверенно забил минчанам пять шайб, из которых те в итоге смогли отыграть только одну, и выиграл.

В составе победителей голами отличились шведский защитник «Адмирала» Адам Альмквист (14-я минута в большинстве), шведский форвард команды Маркус Юнг (25-я в меньшинстве), Владимир Бутузов (31-я), словацкий нападающий команды Мартин Бакош (36-я) и Алексей Дробин (39-я).

Автором единственной шайбы у минского «Динамо», ставшей «голом престижа», стал Евгений Ковыршин (48-я).

Отметим, по итогам встречи «Адмирал» набрал 44 очка и находится на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У минского «Динамо» 28 очков и одиннадцатое, предпоследнее место на Западе.