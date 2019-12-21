Красноярск, , 13:32 — REGNUM Поддержать Дениса Лебедева в его поединке с Табисом Мчуну в Красноярск 20 декабря прилетел российский боксёр, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Александр Беспутин. Об этом сообщает муниципальная газета «Городские новости».

Беспутин, который является воспитанником красноярской школы бокса и в юности занимался в Доме спорта Дворкина, тем же днём пообщался с начинающими спортсменами из школы бокса имени Валова.

Непобеждённый российский профессиональный боксёр, родившийся в 1991 году в Каменске-Уральском, около десяти лет выступал за Красноярский край в любительском статусе. В 2012 году Беспутин стал чемпионом России, а в 2013 — чемпионом Европы в весе до 69 кг.

Профессиональную карьеру Беспутин начал в 2015 году. А 30 ноября 2019 года в своём 14-м профессиональном бою в Монте-Карло он победил также россиянина Раджаба Бутаева и стал чемпионом мира.

Как сообщало ИА REGNUM, боксёрский поединок за серебряный пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) между бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым (Россия) и Табисом Мчуну (ЮАР) начнётся уже сегодня, 21 декабря, в 18:00 во Дворце спорта имени Ярыгина.

Администрация Красноярска настоятельно просит болельщиков воспользоваться общественным транспортом.

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