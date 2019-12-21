Казань, , 13:02 — REGNUM Голкипер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Тимур Билялов в настоящее время работает над продлением контракта со своей командой на двухлетний срок. Об этом 21 декабря сообщили в агентстве, клиентом которого является хоккеист.

«Понятно, что все в рамках понимания самого Тимура, но на сегодняшний день мы плотно разговариваем с «Ак Барсом» о продлении контракта на ближайшие два года», — приводит ТАСС слова представителя агентства.

При этом он отметил, что всем хотелось бы понимания в этом вопросе в течение следующих пяти дней и выразил надежду на то, что контракт хоккеиста с «Ак Барсом» будет заключён.

Кроме этого, ранее телеканал Sportsnet сообщил об интересе к Билялову со стороны нескольких клубов североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и в первую очередь — «Торонто Мэйпл Лифз».

«Если про это пишут, то, наверное, предложения из НХЛ существуют», — отметил представитель агентства.

Отметим, в этом сезоне КХЛ Тимур Билялов стал рекордсменом российских чемпионатов по продолжительности «сухой» серии — 316 мину 9 секунд. Он провел в составе казанской команды 16 матчей. В 10 из них «Ак Барс» выиграл и в шести из выигранных Билялов оставил свои ворота неприкосновенными. Текущий контракт игрока рассчитан до апреля 2020 года.