Пусан, Южная Корея, , 12:45 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов уступил представителю Бразилии Раони Барселосу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Пусане (Южная Корея).

Поединок проходил в наилегчайшем весе и продлился в течение всех трех заявленных раундов. По его итогам судьи единогласным решением отдали победу бразильцу со счетом 30:27, 29:28, 29:28.

Отметим, это второе поражение 27-летнего Саида Нурмагомедова в ММА и первое — в UFC при 13 победах. При этом боец не является родственником другого российского бойца и чемпиона UFC в легком весе — Хабиба Нурмагомедова. Для Барселоса это пятнадцатая победа при одном поражении.