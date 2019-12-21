Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал в матче с командой «Нью-Джерси Дэвилз» два очка (гол + результативная передача), что позволило ему набрать 346 шайб в выездных матчах и стать шестым по данному показателю в истории лиги.

Таким образом, Александр Овечкин сравнялся по данному показателю с легендарным канадским хоккеистом Марселем Дионном.

Отметим, в нынешнем сезоне российский игрок набрал 35 (22 шайбы + 13 результативных передач) очков в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ, всего за карьеру он набрал 1244 (679 шайб + 565 результативных передач) в 1119 матчах.