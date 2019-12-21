Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Бывший российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, с которым команда недавно разорвала контракт, заработал за один сезон и два месяца $14 млн.

Как сообщает «Чемпионат», всего 36-летний хоккеист сыграл в составе «Кингз» в 81 матче и набрал в них 43 очка. За это время его заработок составил $ 8,5 млн за прошлый сезон, $5,3 млн в нынешнем сезоне и $ 286 022 как пропорциональная часть базовой зарплаты нынешнего сезона (игрок пробыл в команде 76 дней из 186 регулярного чемпионата, за которые рассчитана базовая часть оклада).

Отметим, в настоящее время к Ковальчуку, находящемуся в статусе свободного агента, проявляют интерес разу несколько клубов НХЛ и основной претендент на игрока — клуб «Бостон Брюинз». Сам хоккеист готов к подписанию контракта с минимальным $750 тысяч) окладом.